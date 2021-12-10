疫情影響催化外送平台需求大增，天仁(1233)2021年10月外送平台的業績占整體業績約16.5%，陳中智協理在下午法說會說，8月起陸續導入雙平台，未來占比將會再持續提升。2020~2021年持續開發聯名商品於通路銷售，銷售也十亮眼，未來將持續各項數位轉型，利用數位化來強化經營的優勢，並研發各種茶葉與在地、當季食材結合，以實際行動支持並豐富本土農業。

天仁國內直營據點有104個，包括天仁茗茶47家、百貨專櫃38家、天仁喫茶趣11家、CHAFFEE8家；在海外市場方面，美、加、日、港、澳、星、馬等國家都有營業據點，目前有108家加盟店；至於在大陸地區，是以天福茗茶為當地經銷總代理，共有1294家。

疫情影響催化外送平台更加蓬勃發展，天仁2021年10月外送平台的業績占整體業績約16.5%，8月起陸續導入雙平台，未來占比將會再持續提升。天仁在2018年12月導入Uber Eats，隔年8月導入Foodpanda至今，共合作70家門市。

天仁開發多樣化吧台加價購商品以提升客單價。2019年陸續開發抹茶焦糖爆米花、鐵觀音可可爆米花、梅子綠蕃薯片，913奶茶小茶酥、抹茶奶綠小茶酥、913海苔薯條及913茶王奶茶爆米花等，2019-2021年合計銷售已達37.4萬包，海外同步銷售也17.4萬包。

2020~2021年持續開發聯名商品於通路銷售，913冰淇淋、抹茶冰淇淋、913珍珠黑糖珍珠雪糕及香芋奶綠雪糕等銷售45萬杯。並與卡滋聯名茶食，於超商及量販通路銷售超過15萬包。