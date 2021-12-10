汎德永業(2247)公布2021年11月合併營收為34.2億元，較上月增加7.34％，亦較去年同期成長2.35%；累計今年1-11月合併營收388.5億元，年增率為10.86%。

汎德永業表示，受惠BMW車源穩定，交車情況暢旺，推升11月合併營收達34.2億元，較上月增加7.34％，較去年同期成長2.35%，優於國內整體新車市場銷售表現；累計前11月合併營收已388.5億元，全年營運超越去年可期。依目前BMW、Porsche預收單情形相當熱絡，以及明年第一季起會有多款重磅新車陸續抵台情況來看，預期明年業績成長動能無虞。

汎德永業指出，Porsche首款電動車Taycan上市後，訂單暢旺，本月Porsche首款純電獵跑Taycan Cross Turismo將在台上市，再為Taycan純電家族再添生力軍；雖Porsche部份車款受到原廠生產排程調整影響，有延後交車情形，惟公司目前已積極與品牌總代理確認陸續交車進程。

在BMW部分，豪華純電旗艦休旅車 iX明年的首批500輛訂單已近銷售完畢，全新純電四門跑車i4首批300輛也十分踴躍，加上BMW長年熱銷主力車款X3、X4改款均將於本月正式發表，明年第一季起開始交車，公司預計待明年重磅新車陸續抵台後，將能再掀起新一波的交車熱潮。

汎德永業的維修保養業務近年維持穩健的年增長表現，公司看好未來保時捷在台銷售前景，斥資8.86億元興建的全新台中保時捷中心已於10月底舉行上樑典禮，預計將於2023年第1季啟用，屆時將成為台灣樓地板面積最大的保時捷展示中心，工作位數也將較現有台中據點增加一倍，預期未來隨著新據點的經濟規模效益，維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻。