嘉義市長黃敏惠（左）勘察台灣設計展場之一嘉義舊監的布展進度。（廖素慧攝）

嘉義市立博物館舉辦國際木構專家線上與談會。（嘉義市文化局提供 ／廖素慧嘉市傳真）

2021台灣設計展倒數計時，嘉義市長黃敏惠到嘉義文化創意產業園區、嘉義製材所、嘉義舊監獄三大展場勘察布展進度，而展區之一的嘉義市立博物館10日舉辦國際木構專家線上與談會，促進台灣了解世界木業發展趨勢。

國際木構專家線上與談會，透過AIT美國在台協會、Timberize Taiwan、APA美國工程木材協會共同合作，由國內學界及業界代表出席，與美國Ascent建案營造商、波特蘭機場營造商及APA美國工程木材協會代表，視訊與談，分享美國木構建築的案例經驗及挑戰，現場同步翻譯，也讓台灣產官學界們討論當前困境與建議。

市府文化局表示，早期日治時期阿里山林業的開採，嘉義市是台灣最重要木材集散地，後因國土保育政策，產業轉型、停頓，近年來產學界努力研發集成材，推動木構造新發展，嘉義市立美術館新舊融合的建築，大量使用集成材，獲得肯定，是木都2.0的最佳代表建築。

市府文化局表示，此次跨出第一步辦理跨國的專家國際高峰會，未來將持續推動木業，從產業鏈、環境保育、人才培訓、教育等各個層面強化，將嘉義市木構發展推向木都3.0。

市長黃敏惠9日帶領市府團隊勘察今年台灣設計三大主展場。黃敏惠表示，今年疫情嚴重影響民生社稷，但嘉義市建設的腳步從未停歇，將設計導入施政、推動城市升級，更以藝術文化、生活美學，驅動經濟發展，2021台灣設計展就是最好的舞台。

黃敏惠表示，2021台灣設計展在嘉義市，展期自12月24日到明年1月2日，主題「家意．以城為家City as Home」即透過設計傳達及重塑嘉義市「家」的意象，歡迎大家回「嘉」看展。