上海易居房地產研究院10日公布百城住宅庫存報告顯示，截至11月底，大陸全國100個城市新建商品住宅庫存總量為52110萬平方公尺，為2016年8月以來的最高值。

報告並顯示，全國100個城市新建商品住宅庫存總量年增長2.1％，為連續36個月正增長；較上月亦增長2.1％，為連續第四個月正增長。

報告指出，庫存風險若不消除，那麼對於房企的經營目標完成和債務風險的化解，都會形成障礙，尤其是三四線城市的去庫存壓力更大，更是需要給予關注。

資料顯示，截至11月底，100個城市中一、二、三四線的新建商品住宅庫存總量分別為3052萬、26571萬和22487萬平方公尺，年增速分別為-2.9％、-0.9％和6.7％。其中，三四線城市庫存規模為2016年7月以來最高值，年增速連續37個月正增長。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，預計12月份和2022年第一季，全國三四線城市會在購房政策方面進行更大鬆綁，以啟動剛需和改善型購房需求，真正緩解去庫存的壓力。

6日召開的中國政治局會議對房地產表態顯呵護之意；9日中國人民銀行公佈數顯示，11月住戶中長期貸款增加人民幣5821億元，為今年3月以來最大，亦印證了地產邊際放鬆。

本月初路透調查結果顯示，2022年上半年全國房地產開發投資和銷售面積年增速料分別下降3％和下降16％。