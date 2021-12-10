美國總統拜登主持的「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議於9日至10日召開，行政院政務委員唐鳳及駐美國代表蕭美琴大使已在首日與各國領袖一同線上出席。唐鳳也將在今晚代表我國政府以預錄影片方式發表「國家聲明」（National Statement），與世界分享台灣成功的民主故事，強調台灣始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，更願在促進全球自由、民主和人權領域，扮演領導角色。

唐鳳在「民主峰會」致詞稿指出，在台灣的民主方興未艾之際，我們始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，更在促進全球自由、民主和人權上，扮演領導角色。於疫情期間，各地的威權政府以公共衛生和集體利益為名，合理化侵犯人權的行為，全球民主呈現倒退的跡象。然而在台灣，我們不必封城就能控制疫情，不必下架就能戰勝假訊息。

唐鳳進一步指出，對台灣來說，民主不只是「為民所託」，更是「與民協力」。台灣推行有效的抗疫措施，包括口罩配購、簡訊實聯，都是由公民社會率先研發技術，再由政府與企業攜手增幅。這樣的「公民・政府・私部門」夥伴關係，是我們引以為傲，並且想跟大家分享的模式。

唐鳳表示，台灣已響應美國的號召，承諾資助「全球反貪集團」，也有意願、有能力貢獻於「公益媒體國際基金」。兩項多邊倡議分別專注於反貪，以及反制錯假訊息，都符合這次峰會的目標。台灣更將透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，努力實踐我們的承諾。在此架構下，台灣和美國、日本、澳洲等理念相近國家，就反貪腐、媒體識讀及婦女賦權等至關重要的國際議題，協力舉辦工作坊。在在顯示 ＃StrongerTogether 不僅是社群媒體的標籤，更是自由世界不可動搖的信念本質，也就是：民主可以兌現諾言。