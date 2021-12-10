雲林縣長張麗善參觀「雲林縣綜合社會福利館」的托嬰中心。（周麗蘭攝）

親子館可提供家有6歲以下幼童室內兒安全的遊樂空間。（周麗蘭攝）

雲林縣政府爭取中央前瞻計畫少子化友善政策而闢建的「雲林縣綜合社會福利館」今（10日）揭牌啟用。（周麗蘭攝）

雲林縣政府爭取中央前瞻計畫少子化友善政策而闢建的「雲林縣綜合社會福利館」今（10日）揭牌啟用，是一處兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙者、社區居民的共融空間有親子館、公設民營托嬰中心、輔具資源中心等，未來將再規畫婦女紓壓成長空間、銀髮族訓練中心、長者運動空間。

「雲林縣綜合社會福利館」由虎尾鎮公所提供土地，現址位於虎尾鎮立圖書館旁，總建設經費1億4470萬元，該館於2017年規劃、2020年12月驗收，竣工一年進行室內裝修工程，充實館內設備及硬體設施，成為一處全齡式的共融綜合福利館。

該館目前有托嬰中心、親子館、輔具中心，公設民營的托嬰中心將可托收30名2歲以下嬰幼兒；親子館可提供家有6歲以下幼童室內遊樂；輔具中心提供生活類輔具及智慧科技輔具展示，也做為輔具銀行免費借用據點及專業諮詢服務空間。

縣長張麗善表示，「雲林縣綜合社會福利館」提供一站式服務，讓不同年齡、性別、身分別的民眾都可獲得需要的服務，資源有效集中，社會福利加乘；旁邊還有虎尾鎮立圖書館和戶外籃球場，一靜一動的場域可形成綜合性的多功能社福文教園區。

張麗善說，出生率降低是全國普遍現象，縣府仍希望努力刺激縣內生育率，自上任以來除增加生育補助經費，並持續推動祖孫托育補助、公共托育家園、公設民營托嬰中心、親子館等設置，讓家有幼童的家庭都能就近獲得平價及品質優良的照顧服務。