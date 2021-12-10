25歲日本氣象女主播武藤彩芽外型甜美、口條清晰，播報專業又賞心悅目讓她擁有不少死忠觀眾追隨，不僅在日本當地有高人氣，甚至還紅到海外，連台灣論壇PTT、巴哈姆特和大陸的「bilibili」網站，都能看見網友在熱烈討論武藤彩芽，可見她的魅力多強大。

武藤彩芽出生於日本北海道，是日本氣象公司「ウェザーニューズ」所屬的主播，她的外型亮眼不輸模特兒，卻始終保持主播的優雅氣質，IG也不會出現裸露照片，幾乎都是穿搭及播報新聞的美照，儘管如此她還是擁有大批粉絲，IG吸引了5.6萬粉絲追蹤。

不僅如此，武藤彩芽還憑藉自身努力通過「防災士」的專業考核，專業能力不容置疑，網路上還有「天氣姐姐名場面」等節目片段，武藤彩芽的熱度也傳到台灣，登上PTT表特板引發討論，不少網友都直呼「很可以」，還有人發現她撞臉從主播轉戰暗黑界的女優山岸逢花。

2021年即將結束，武藤彩芽也和其他主播合拍2022年的主播月曆，月曆中有介紹不少相關氣象知識，包含24節氣，也讓粉絲超期待，紛紛敲碗月曆趕快釋出，武藤彩芽的人氣也不斷攀升。