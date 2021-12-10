第十三屆海峽論壇相關活動10日正式登場，11日舉行正式開幕式。海峽論壇組委會辦公室副主任鍾志剛9日表示，今年論壇將聚焦四部分，包括民間交流、關注經濟發展熱點、展現融合發展成效、提升雲端傳播能力。

鍾志剛9日在記者會做出上述表示。依規劃，本屆海峽論壇主會場廈門10日上午舉行「青年論壇」的開幕式。除現場與會的兩岸青年代表外，中國國民黨副主席夏立言以視訊方式，代表國民黨出席並致詞。

此外，在廈門等地，還同時舉辦「社區治理論壇」、「宗教文化（道教）論壇」、「金融論壇─台企發展峰會」等活動。

鍾志剛說，本屆論壇實體活動已邀請台灣有關政黨代表、主辦單位代表及行業精英、社團負責人、鄉鎮村里、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓約2000人，參加本週陸續登場的論壇相關活動。本屆海峽論壇共分青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流等4大領域，共舉行41場活動

關注經濟發展熱點部分，鍾志剛表示，本屆論壇緊扣「十四五」發展規劃，舉辦台灣人才閩西南（廈門）對接會、閩台青商論壇以及工青婦交流活動等，為台灣青年提供1600多個優質實習就業崗位，分享在閩台胞就業創業成功經驗，進一步加大惠台政策宣傳、解讀和推介力度，鼓勵和支持更多台胞主動融入新發展格局，扎根深耕「第一家園」。