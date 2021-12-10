1名單親母親在餐廳工作，辛苦撫養2個孩子，日前晚上打烊後清潔到半夜1點，回到家發現她的大兒子在地上留下紙條寫著「這張紙條代替睡著的我等妳」，讓她瞬間熱淚盈眶，感動地說「誰說兒子不貼心」、「對不起，媽咪要做生意，所以越來越沒有時間陪你們」，兒子的超暖行為也獲得網友大讚。

該名母親在臉書「爆廢公社」發文表示，她在餐廳工作，每天晚上10點打烊後須清潔打掃，最快11點才能回到家，日前因為洗油鍋，拖到快凌晨1點才到家，沒想到進到家裡時突然看到地上出現1個紙條，原來是她的兒子寫紙條「這張紙條代替睡著的我等你」，讓她看了瞬間熱淚盈眶、相當感動。

單親母親晚上打烊後清潔到半夜1點，回到家時發現她的兒子在地上留下紙條寫著「這張紙條代替睡著的我等妳」，讓她瞬間熱淚盈眶。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該母親說，她因為是單親家庭又工作忙碌，經常沒有太多時間陪伴兒子，每天下班時兒子都會拿著洗衣籃等在門口，讓她進門時直接丟襪子，然後再丟進洗衣機洗，日前她太晚回家看到兒子的紙條，感動地PO文說「對不起，媽咪要做生意，所以越來越沒有時間陪你們，元旦媽咪就可以好好的陪你們在家耍廢兩天了。」

其他網友則留言說，「哥哥真正是個好暖好暖的寶貝，加油心疼妳」、「太催淚的小紙條，也許相處的時間很有限，但你跟孩子的愛卻是緊緊相依」、「兒子很貼心啊，有生兒子的才知道，真的很幸福」、「天啊，一句話就讓人噴淚」、「媽咪的努力辛苦，孩子都知道，其實這樣更能凝聚家的感覺」。