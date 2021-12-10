「2021臺北上海城市論壇」於12月1日在晶華酒店，採視訊方式舉辦，圓滿落幕。回顧雙城論壇自從2010年首度舉辦開始，每年在臺北、上海輪流作東，早已經成為兩座城市之間最重要的交流平台，這12年來共簽屬39項交流合作備忘錄，臺北市12個行政區，也分別與上海市12個市轄區簽屬「區政合作備忘錄」，進而促使兩岸民間基層交流更加落實!

而今年(2021)繼柯文哲-龔正之後，臺北市北投區與上海市徐匯區，這兩個姊妹區也預計在12月10日下午兩點整，分別假北投會館及上海氣象博物館舉辦區政視訊文化交流活動，主題承襲兩位市長論壇主軸，以無圍牆博物館概念，來介紹北投區與徐匯區兩地的老建築文旅特色進行交流。身為在地議員的潘懷宗指出，提到無圍牆博物館、老房子復甦，就不免想到北投的「中心新村」。他提到，北投中心新村是全台唯一擁有溫泉的眷村，當時為了保存在地文化，自己也曾略盡棉薄之力爭取眷村文化保存，整個北投區，以中心新村這個地標開始，再連結北投文物館、北投溫泉博物館等著名觀光景點，更能引領外來人士深入體會北投特有的風土民情。

潘懷宗議員特別提及，1998年台北市政府著手進行「北投溫泉博物館」修復再利用規劃，現在已對外開放參觀，運用溫泉建築之特色，介紹臺灣特有的溫泉浴池，另外，有關新北投火車站的前世今生，也將會有詳細的解說，北投區將透過這些老建築特色來延伸出無圍牆博物館概念。而上海徐匯區重點則放在講述衡複風貌區的老洋房建築及人文，主講部分更邀請旅遊達人、臺青及臺商，講述人與老建築的故事；整場會議由北投區、徐匯區交替介紹，時間預計90分鐘。(議程如附)

雙方出席者，除媒合此次活動的潘懷宗議員外，尚包括: 北投副區長周明怡、臺灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍，臺北市溫泉協會理事長周水美，北投文物館副館長洪侃、臺北市里長聯誼會總會長蘇府庭及北投區多位里長。徐匯區出席嘉賓則包含:上海市台辦副主任李驍東、徐匯區委常委秦麗萍、上海市台辦聯絡處處長徐晧、區台辦主任時鈺，以及市台辦、區文旅局、文旅協會、台青等相關人員。

潘懷宗議員認為「雙城論壇」的定位為「府級」交流，著重在市政業務處理上，而區政間交流則是往下延伸，更加貼近一般民眾的生活，有利兩岸民眾感情的流通。北投區與徐匯區早在2012年時就已經互相締結為姊妹區，互動頻繁，這兩年雖礙於疫情，無法實地互訪，但仍以視訊方式舉行，就是希望能以正面的交流方式，增進感情。