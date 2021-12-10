頭份市長羅雪珠非常重視長輩健康體能維護設施。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所與聯合大學簽署合作意向書。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠鄉（左）與聯合大學校長李偉賢簽署合作意向書。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所針對市內高齡化人口漸增，有效解決頭份在地高齡照顧需求的高齡運動產業，以及銀髮智能照護產業輔導等，10日特別與聯合大學簽署合作意向書，尋求合作指引，來增加長者健康及長照能量。

頭份市長羅雪珠表示，台灣即將於2025年進入超高齡的社會，面對人口少子化，青壯年人口往大都市發展，所造成的城鄉失衡，中央政府近年來積極推動地方創生2.0政策，其目的就是希望在偏鄉創造就業人口，吸引青年迴流返鄉深耕。

今年5月，苗栗縣政府為落實中央政策並加強推動本縣地方創生產業，委託國立聯合大學輔導縣內2鄉鎮市推動地方創生2.0，頭份市返鄉青年提出了「苗栗縣銀髮智能照護深耕計畫─以頭份市為示範點，成立長照種籽青年培力工作站」的計畫，就高齡運動產業如何結合地方創生概念，以及區域共好、青銀共榮等特色及元素，吸引優秀青年返鄉投入銀髮照顧服務或運動產業。這個計畫獲得國立聯合大學的青睞，間接促成了雙方簽署合作意向書的機緣。

縣府表示，109年獅潭鄉、泰安鄉及後龍鎮申請國家發展委員會地方創生計畫，獲行政院補助共計7601萬元，包含泰安鄉的泰雅文化與生態步道建置與維修、後龍鎮的西湖重要濕地生態教育場域計畫及獅潭鄉的獅潭三仙地方創生特色產業加值計畫等，目前苑裡鎮、卓蘭鎮及通霄鎮也已提案在國發會審查，預計明年三義鄉、大湖鄉、竹南鎮及頭份市也將陸續提報地方創生計畫。透過產官學各界跨域攜手，共創共生地方發展願景，期盼促進地方特色產業發展，帶動地方人口回流，為苗栗注入活力與盎然生機。

聯大校長李偉賢表示，聯大目前有橘綠科技做為聯大校務中、長程發展主軸，並有校一級研發中心，具備長照研發與數位服務中心等兩大量能。此外，本校也積極善盡大學社會責任與連結地方，其中USR─Hub包含幸福協老、銀髮英雄計畫等。

目前雙方的合作計畫有智慧長照、智慧高齡運動之研討會、活動及合提相關計畫等。期望未來聯大可扮演頭份市公所的智庫，並與頭份市公所共同推動地方創生事宜。

羅雪珠表示，頭份市具有人口經濟快速發展、鄰近科學園區等優勢，產、官、學若能協力合作，活化場域與技術，頭份市非常有潛力在解決高齡社會相關問題的同時打造在地的銀髮智能照顧產業。