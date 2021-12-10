惠譽國際評級表示，大陸兩家大型房企：中國恒大集團和佳兆業集團控因未能償付美元債券而違約。

佳兆業曾於2015年成為首批在海外違約的中國開發商之一。惠譽表示，該公司沒有償還本周到期的4億美元債券，再次違約。本周早些時候，恒大也錯過了一個償還債券利息的最後期限，惠譽9日表示，這相當於違約。

在中國房地產行業，無法償付投資者的情況越來越多，因為在房屋銷售下降、政府限制借貸以及債券市場下跌的壓力下，房地產公司步履維艱。債券市場的跌勢幾乎使發行新債的市場陷入停擺。

最近幾個月，花樣年控股集團、當代置業和新力控股集團等幾家規模較小的公司也發生了違約。

總部位於深圳的佳兆業是中國房地產行業僅次於恒大的國際債券市場最大借款人之一，截至6月底，佳兆業約有109億美元的未償美元債券。

惠譽9日將佳兆業的信用評級下調至「局部違約」，這一級別適用於拖欠債務但尚未申請破產或進入其他正式清盤程式的借款人。惠譽對恒大也給出了同樣的評級。

一名知情人士透露，佳兆業已開始與持有其大量國際債務的債權人進行談判。

上述知情人士說，這些債券持有人向佳兆業提出了一項約20億美元的融資方案，其中包括股權、可轉換債券和其他工具等多種選擇。Lazard Ltd.為這些債券持有人提供諮詢服務。上述知情人士還稱，佳兆業和Lazard已就一項保密協定的條款達成一致，該協定將使這家投行能夠更好地評估佳兆業的現金短缺情況。

該知情人士稱，這些債權人持有佳兆業集團剛剛到期債券中的大部分，債券總面值約為25億美元，與此同時，另有10億美元債務的持有人已要求加入該債權人團體或支持該團體的訴求。

佳兆業集團上個月曾提議將4億美元的債務置換成2023年6月到期的新票據，但未能達到其為推進該交易設定的最低95％的接收率門檻。此外，佳兆業集團超過8800萬美元票據的30天償付寬限期也接近尾聲，這些票據在上個月到期，但佳兆業當時未能按期償付。

佳兆業集團的信用評級已經被惠譽調降到高風險級別，不過其他主要信用評級公司還沒有將佳兆業降級至違約評級。

佳兆業集團上個月表示，計畫加快資產處置速度，以回籠資金為投資者兌付財富產品，並補充說該公司將嘗試出售在深圳、上海和其他地方的資產。佳兆業集團在香港上市的股票自8日起停牌。