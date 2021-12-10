房地合一稅2.0在7月上路，房地合一稅收一度下滑，不過隨著預售屋換約開始納入房地合一課稅、加上房市景氣持續熱絡，最新的房地合一個人稅收又拉高至28.5億元，直逼反應上路前換手潮的7月29.2億元，創下單月歷史次高。

財政部統計顯示，今年個人的房地合一稅收在政策上路後，一度創下單月新高的29.2億元，反映政策上路前出現一小波轉手潮，隨後因疫情與政策新制上路效應，稅收一度收斂到13.4億元，之後9月開始逐漸攀升，11月又衝高到28.5億元，接近7月單月新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，預售屋原本換約轉手，獲利在隔年度併入綜所稅申報，房地合一2.0新制上路後，適用房地合一稅，帶動房地合一稅增加，此外，原本持有2~10年稅率為20%，現在2~5年拉高到35%，讓房地合一稅收變多，2016年後買進、近期出售的不動產也貢獻不少稅收。最重要的關鍵仍在於房價上漲，10月的房市交易熱絡，加上房價走揚也是讓房地合一稅收增加的重要關鍵。

統計顯示，今年前11月個人的房地合一稅收達198.4億元，各縣市中稅收最高的是台中市前11月累計41.6億元，反映短期交易不動產有明顯增值，10月、11月單月稅收均逾5億元。其次為高雄市，前11月稅收29.7億元，交易量最大的新北市僅排名第三，顯示北台灣短期房市房價上漲幅度不如中南部可觀。

曾敬德表示，房地合一2.0稅收大幅增加，來自於這波不動產上揚力道太過強勁，房地合一2.0的短期換手的高稅率，對於壓抑投機仍有一定效果。