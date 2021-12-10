櫃餐飲公司乾杯(1269)11月自結合併營收2.86億元，較去年同期2.38億元，年增19.85％，為歷史同期新高，累計1月至11月自結合併營收27.05億元、年增8.33％。

展望後市，掌握年末聖誕、跨年、尾牙等聚餐商機，乾杯集團旗下五大品牌紛紛推出節慶大餐，目前集團旗下各品牌於聖誕節訂位已達八成滿，其中跨年熱門餐廳和牛47以及麻辣45的煙火場次也已近九成滿。乾杯集團預計透過年未最大聚餐檔期，一口氣滿足燒肉控、火鍋控的用餐需求，有望再創下半年以來營收高峰。

乾杯11月營收新高，主要受惠內需市場蓬勃，以及百貨周年慶及五倍券熱潮助攻，旗下餐廳及外販事業均表現亮眼，加上海內外新展店效益，帶動11月整體營收超越去年同期表現。

新型變種病毒陸續於多國現蹤，11月國人仍無法出國消費，持續助長餐飲內需市場，其中又因氣溫驟降，帶動鍋物用餐需求攀升。乾杯集團旗下和牛鍋物專門店「黑毛屋本家」及「黑毛屋」分別推出季節限定的「鮑魚貝貝鍋」、「柚子白味噌鍋」，兩者於11月熱賣超過5000份；另外「麻辣45」來客數也較上月成長近2成，共同推升鍋物品牌業績較去年同期成長近10％，成功為11月營收挹注成長。

掌握第四季傳統餐飲旺季，乾杯集團大舉展店搶進疫後市場布局，其中於11月初「老乾杯」與「黑毛屋本家」以雙品牌之姿插旗SOGO百貨台北復興館，開幕後連續一周餐期時段滿座，當月來客數更衝破5000人，月底「黑毛屋」也首次進軍新竹，插旗遠東巨城購物中心為集團增添新兵，加上適逢百貨周年慶，帶動品牌業績較去年同期成長20％；中國大陸事業既存店營收穩定，「乾杯深圳龍華壹方城店」於10月開幕，為11月挹注完整業績，均成為推升11月業績成長主因。

展店部分，台灣事業已於12月初分別加入「乾杯華泰名品城店」、「黑毛屋信義ATT店」兩間分店，中國大陸事業也按照計畫於12月初開出「老乾杯深圳萬象前海店」，年底前將再開出「乾杯廣州天宜店」一間，屆時全年新展店數將達15家，集團總店數推升至55家，第四季營收有望直線上升。