美食-KY（2723）受惠美國85度C門市買氣依舊，十一月的日均營業額並未受疫情影響，單月營收更較去年成長達雙位數日均營業額和前月份比較，甚至優於歷年來的季節性表現，11月份合併營收16億元，較去年同期下降7.9%，累計今年前11月營收達181.15億元、年增1.05％。

展望冬季景氣，法人認為，全球各地陸續出現疫情反撲，加上最新變異株帶來的不確定性，仍須密切觀察各國政府對應疫情變化所推出的最新政策，以及對於觀光餐飲行業是否帶來衝擊，不能掉以輕心。但觀察美食-KY在疫情期間，主打外帶為主的策略，加上推陳出新的產品與數位銷售，營收表現相對穩定，預期公司將發揮連鎖品牌的資源以及優勢，搶攻市場，擴大占有率，增添營收動能。

美食-KY亞州市場的營收則仍受到最大經濟體-中國大陸-民生消費景氣放緩的影響，尚未回到去年同期的水準。

美國各地新冠肺炎的確診人數十一月再次出現反彈，目前每天仍新增超過十萬名確診案例，政府單位也宣布Omicron變種病毒已進入社區傳播的階段，應持續關注消費者信心是否近一步受到影響。即便如此，85度C門市買氣依舊，十一月間，門市日均營業額與前月份相較大致持平，優於往年常見的季節性變化；對比2019年同期，也持續發揮成長動能。

法人認為，儘管Delta、Omicron的後續影響仍不可輕忽，但觀察美食-KY疫情期間門市穩健的營收表現，樂觀預期85度C美國銷售成長的態勢可望延續，貢獻合併營收成長量能。

至於大陸市場，包括上海在內，超過二十個省分在十一月間新增Delta本土案例，令當地主管機關堅持病毒清零政策，對人員流動與消費場域嚴加管控。在民生消費難免受到疫情干擾的情況下，最新的服務業採購經理人指數（PMI）較前月份大幅回落，創三個月以來新低，85度C十一月份的營收也因此仍然低於去年同期水準。但法人也指出，當地央行已經體認到景氣下行的風險，宣布調降存款準備率，刺激經濟發展，同時也看好85度C持續透過烘焙及飲料產品的推陳出新，搭配門市升級，提升來客數及消費頻次，鞏固市場領導地位。

在全球餐飲業連續兩年受到新冠疫情干擾之下，能夠兼顧員工及消費者安全，並獲得消費者信任的品牌，才能夠維持穩健營運，更凸顯品牌價值的重要。在全球權威品牌價值調查機構Interbrand最新公布的2021年度榜單中，美食-KY連續十一年獲選台灣二十五大最有價值品牌，更連續六年成為唯一上榜的餐飲業者。法人也認為，最新的調查結果證明，儘管今年亞州市場的營收動能因外部環境影響而遇到逆風，但透過自有品牌及通路建立的品牌價值，仍是美食-KY明年營運穩健回升的關鍵。