我國土壤及地下水污染調查與整治技術能力因不斷地引進環保先進國家的新發展內容並予以本土化，所以持續在東南亞地區保持領先的地位。今年環保署透過臺美環保合作協定邀請美國20位專家於今(110)年12月15日至16日，在台南成功大學國際會議廳舉辦「污染場址調查與整治新趨勢國際講習會」，讓從事或關心土壤及地下水環境保護的人士，藉此機會掌握污染調查與整治技術的發展趨勢，歡迎民眾踴躍參加。

環保署表示，因應新冠肺炎全球流行，本次國際講習會特別以實體參與混合與講師即時視訊討論的方式辦理，並邀請我國土壤及地下水污染整治領域的專家學者，透過即時連線與美國專家進行技術運用及實場案例的經驗交流，藉此將雙方豐富的經驗及心得分享給現場與會人士。

環保署強調，本次邀請的美國專家，將以實際案例分享針對不同水文地質環境及污染物類型，妥善地運用或結合物理、化學、及生物降解技術進行污染整治。講習會的議程以每半天一個主題予以安排，分別是新穎污染場址特徵調查技術、新興化學藥劑導入整治技術、新穎增強生物降解整治技術、及新興天然與人為物理降解技術，都是現今最新的整治觀念及技術，精彩可期。