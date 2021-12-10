金門國家公園管理處與古寧頭社區發展協會在安東一營區淨灘，短短300公尺就清出1000餘公斤的廢棄物。（金管處提供）

金管處在安東一營區海岸淨灘，各單位人員整裝待發。（金管處提供）

金廈「小三通」因為疫情停航，但「垃圾小三通」不受影響，照樣漂洋過海來到，金門國家公園管理處與古寧頭社區發展協會在安東一營區淨灘，短短300公尺就清出1000餘公斤的廢棄物，成果十分可觀。

金管處說明，海洋生態保育為目前全球焦點議題，尤以海洋垃圾更是普遍受到關注，該處轄內海岸40.43公里因緊鄰中國大陸，廈門九龍江流域的垃圾隨著潮汐漂來金門，該處自2014年起每年編列約600萬元海漂垃圾清除經費，2020年再向行政院爭取「向海致敬」350萬元經費，進一步擴大海漂垃圾清除範圍，2021年又與財政部國有財產署北區分署金馬辦事處合作，將未登錄地納入清潔範圍及增加清除頻率，並發包委外清除，希望常保海岸整潔，提升遊憩環境品質。

金管處為加強與園區各社區間之夥伴互動關係，並有效結合和運用民間團體資源，今天偕古寧頭社區發展協會在安東一營區海岸舉辦淨灘活動，參加單位和人員還有保安警察第七總隊第四大隊金門分隊及金管處員工、委外清潔人員等計150人左右。