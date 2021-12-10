近年電信詐欺納入組織犯罪的處罰範圍，且《刑法》經常性詐欺、慣竊等，都改為入獄前須強制工作3年，司法院大法官宣告違憲，即日起失效。已被執行強制工作者免執行。

大法官表示，強制工作的內容受刑人在獄所內也可以實施，且強制工作協助回歸社會、增強技能的功能，不管是刑法或組織犯罪所規定的刑執行前或刑之執行後，強制工作一律3年的規定，都是違反憲法的必要手段及比例原則。

至於台灣為了洗刷「詐騙王國」惡名，我國將電信詐欺納入組織犯罪嚴懲且要求強制工作3年，但不論情節輕重的規定，大法官也認為違憲。