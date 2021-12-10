中華民國私立科技大學校院協進會，日前與韓國專門大學教育協議會（KCCE）簽訂合作備忘錄，本著「資源共享、友好互惠、共同發展」的精神，促進雙方教育合作交流，後續將開展各項跨國教育項目，以創造更多雙邊互訪與學生研修、見學及職場實習等機會，期能增進台韓民間教育交流及友好合作關係，並有助提升台灣技職學子國際視野。

疫情影響簽約儀式採線上方式舉行。在我國外交部駐韓國代表處教育組鄭正凱組長協助與見證下，協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥與韓國專門大學教育協議會事務總長李保炯（Lee Bohyung），完成合作備忘錄線上簽署。

葛自祥致詞表示，私立科技大學校院協進會於2002年成立，至今已近20年，目前共有66所會員學校，學生人數近43萬人。協進會主要宗旨在配合國家產業方向，協助會員學校建立國內外產學夥伴與合作關係，培養學生成為國際化優質技術人才，提升我國整體技職教育品質。而隨著全球化與國際化浪潮的興起，拓展國際關係是協進會近年非常重視的發展方向。

葛自祥指出，協進會非常感謝駐韓國台北代表部教育組鄭正凱組長及教育組同仁積極引薦，促成合作機會；此次能與韓國專門大學教育協議會，就台韓雙方未來在教育交流活動、提高師生素質等面向，建立長期的友誼關係，期盼共創台韓國際教育合作的新契機。在合作備忘錄下，將增加台韓雙方學校互訪及學生研修、見學、職場實習的機會，並協助協進會會員學校能夠在韓國進行各項跨國教育項目，開展華語文教學和師資培育等工作，甚至能夠進一步與韓國在地企業對接，深化雙方國際教育和產學合作。

韓國專門大學教育協議會事務總長李保炯致詞提到，本次雙邊合作不只是學生受惠，更將強化大學的國際競爭力。當前大學的國際交流受到疫情影響驟減、招生與海外研習受到更多侷限，相信未來將如同兩會線上之約定，將不受空間的侷限，發展出更多元型態的交流。

教育組組長鄭正凱致詞指出，兩會各自為雙邊技職教育扮演關鍵角色，透過本次簽署合作備忘錄及線上會議交流，正式開啟雙邊合作，進一步開發與執行學生實習及交換等計畫，建立共同教育課程合作，並共享雙邊資訊及學術成果。期盼抱持著共同目標，推動更多國際交流合作項目。相信合作項目漸次執行，未來成果將指日可待。

本次活動，兩會除進行合作備忘錄的簽署，共同承諾將建立雙邊發展之合作體制。儀式後負責國際交流業務部門，更就實習、交換及課程資源共享等項目，展開具體細部討論。並計畫於明年開始，展開選送學生進行互訪實習，實習內容將包含語言研習課程及合作產業現場實習等項目。