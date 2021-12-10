胡瓜女兒小禎（胡盈禎）2年前和李進良結束12年婚姻，過去她被多囊性卵巢症候群纏身，一度爆肥到90公斤，後來她成功甩肉40公斤，變回窈窕健美的好身材，9日她過37歲生日，曬出人到墾丁度假的美照，可見她穿上鮮黃色比基尼，前凸後翹的曲線令人羨慕，其中幾張鏡面反射圖更可證明她的曼妙身材全是真的，不靠修圖。

小禎2009年與李進良奉女成婚，但因男方花心消息不斷，婚姻之路相當艱辛，2年前兩人證實決定離婚，受訪時坦言簽字時過往回憶畫面都湧上心頭，讓人相當唏噓感慨，但也開心鬆了口氣解脫。今年6月她接受時尚網紅莫莉直播專訪，被問到：「如何接受背叛自己孩子的爸？」小禎大方承認其實兩人前幾年都互相封鎖，後來明白孩子是兩人「整個人生都無法抹滅的共通點」，才會選擇放下，跟對方好好相處。

小禎曬出比基尼美照。（圖／翻攝自karenhu1984 IG）

先前小禎與丁春霆傳出秘戀又分手，透露暫時沒有考慮新戀情，今年8月週刊報導，一名自稱是小禎好友的A女跳出爆料，自稱看不慣她人前一套、人後一套兩人才鬧翻，並表示小禎和丁春霆算是婚內曖昧，又批評她並非靠運動瘦身，「切胃不是什麼丟臉的事」，對此，小禎經紀人回應：「這些都是舊新聞了，真的沒有什麼好回應了，而且一切也都回應過了。我們這邊真的不想再浪費任何社會資源」。

懶理外界風波，近日小禎到墾丁開心度假，享受難得的冬日陽光，她更曬出美照，可見比基尼上身秀出纖腰細腿，側面看來的S曲線及翹臀也相當迷人，小禎開心寫下：「謝謝各位哥哥姊姊弟弟妹妹的陪伴，生日終於快過完了」，並大讚自己入住的總統套房舒適又好拍，可以完全不出門，主持搭檔羅時豐打趣回應：「看妳穿那麼少，不留個言對不起妳！祝妳生日快樂，福杯滿溢」。