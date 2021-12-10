KEA與世界展望會共同發起「IKEA點亮偏鄉希望」計畫，藉由協助家戶汰換耗能設備、改善居家空間。（IKEA提供／林良齊台北傳真）

據世界展望會估計，台灣目前仍有超過6500戶家庭屬於能源貧窮，意指每戶每月的電費支出超過家庭收入的10％，而往往是因為使用老舊電器而造成，還可能影響居家安全。為了幫助更多家庭擺脫能源貧窮，IKEA與世界展望會共同發起「IKEA點亮偏鄉希望」計畫，藉由協助家戶汰換耗能設備、改善居家空間。

2020年，IKEA和世界展望會攜手改善了500戶家庭的居家空間和電器，成功減少了56公噸的碳排放量，除了設備的更換，更逐步普及環保知識，喚起大眾關注，讓影響力更加深遠；「IKEA點亮偏鄉希望」在2020年活動期間舉辦節能減碳講座，宣導氣候變遷等相關議題，藉由環境教育、減災知識及桌遊等多媒體學習，帶領學童喚起自己身為地球村民的環保責任。

而今年將提升社工與專業水電技術人員對環境保護、能源使用等議題的知識，期待未來能即時為能源貧窮家庭提供更適合的解決方案，進一步延伸至生活中其他細節，落實環保行動，一起翻轉社會，達到永續承諾。