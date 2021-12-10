統一超商（2912）淡季不淡，11月合併營收達225.46億元，較去年同期增加3.96％，自五月疫情以來，已呈連續兩個月營收正成長，單月營收更創同期新高，迎來耶誕跨年買氣續旺，整體營運有望穩健向上。

統一超指出，成長動能主要來自台灣7-ELEVEN整合OPEN POINT生態圈積極搶攻雙11商機策略奏效，推升OPEN POINT會員經營效益持續擴大，同時在掌握節令預購、CITY系列飲品與多元化餐食需求攀升，網購寄取件等代收服務頻率增加，營運積極成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一精工、統一速達、悠旅生活及博客來等皆較去年同期成長，有效挹注集團表現。展望後勢，積極掌握歲末節慶需求與溫度商機，樂觀看待長期成長。

目前7-ELEVEN架構OPEN POINT會員生態圈會員數已突破1400萬名，提前達成年度目標。今年以來積極深耕非現金支付滿足消費需求，有效提升2021年非現金支付占比達40％、年成長近10％。透過集團3大支付工具（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包）或會員帳戶綁定一次完成支付、累點、折抵等購物流程，各項會員優享活動深獲青睞，包括全店集點首次推出「會員快閃購」，11月中旬起消費不限金額免集點即可加購商品等，推升會員貢獻度持續突破50％、較去年同期倍數成長。

為打造全通路，7-ELEVEN在雙11首次整合i預購、OPEN POINT、外送與實體門市「振興經濟日」優惠活動。其中，i預購帶動新品類結構如美妝保養、3C通訊、小家電、箱裝飲料銷售成長；預購誌則瞄準冬季食補需求，帶動整體預購業績較去年同期成長近1成，各大電商雙11優惠下殺促進消費，使得交貨便、賣貨便、快收便常溫與冷凍包裹使用頻率增加，相關業績較去年成長近3成。