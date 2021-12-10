網路家庭（8044）公告11月營收達56.08億元，月增35.85％、較去年同期成長6.56％，寫下單月歷史新高表現。累計今年前11個月營收達443.69億元，年增11.77％，單月、累計營收雙創下歷史新高。

展望接下來營運，法人表示，第四季為零售旺季，消費動能至年底前仍將維持強勁，展望2022年，網家近期積極佈局金融科技帶動獲利，加上明年A7物流中心上線等動能，樂看明年營運表現。而未來將針對電商、金融科技、物流三大板塊積極佈局，也將持續與外部夥伴聯手，創造營運新動能。

網家表示，11月受惠於雙11檔期帶動，且今年買氣延續至月底美式黑色星期五的折扣活動，讓24h購物業績勁揚。熱銷品類中，除傳統第四季熱賣的通訊電子產品各大品牌以外，由於疫後個人著重保健趨勢，也帶動跑步鞋業績較去年增2.5倍、養生食品也有大幅成長。另外，今年也將行銷資源聚焦在美妝品，帶動美妝品類訂單筆數在平台上創下歷年新高。

在網家旗下其他事業體的表現，跨境電商Bibian比比昂今年整體GMV月月刷新歷史新高紀錄，營收亦同步走高，整體11月營收為去年同期成長249％，繳出逐月業績呈雙位數增長的成績單。而露天拍賣則是雙11單日業績突破歷年紀錄，GMV較去年成長近40％。商店街雙11單日訂單數則較平日成長1.7倍、GMV與平日相比成長210％。

展望接下來營運，法人表示，第四季為傳統零售旺季，買氣將持續延續，將有望帶動12月營運向上。此外，網家近年深耕金融科技，包括旗下Pi錢包、支付連、國際連等業務，完整佈局消費者與商家端的金流，同時透過併購，帶動金融科技事業轉虧為盈。

展望2022年營運，法人表示，明年網家與中華郵政合作的A7物流中心將上線，將可增加倉儲樓地板面積約五成，該物流中心是自動化倉儲，將提升包裹處理量一倍以上。在物流部分，網家今年則投資香港物流新創Pickupp，並透過增加衛星倉，讓未來就算再出現急單爆量的情況時也能順利出貨。

法人指出，以電商滲透率角度來看，台灣相較於其他國家仍有很大的成長空間，經過疫情洗禮，不同族群、不同年齡層的用戶也加速集中到線上消費。網家過去五年來業績翻一倍，未來將會維持過去的成長速度，同時透過連結外部夥伴，持續為營運創造新動能。