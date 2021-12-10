麗彤（6539）受惠美容旺季+雙11效益，11月合併營收以1.92億元創下歷史新高，月成長24％、年增1.58％；累計1-11月合併營收16.4億元，隨著美容服務恢復到本土疫情前水平，內部正力拼全年合併營收重返成長軌道。

麗彤11月合併營收1.92億元，創單月歷史新高，主要成長動能為，第四季美容產業旺季，搭上電商雙十一購物慶，集團三大營運引擎，保健食品、美容保養品與醫美管理平台，受益線上活動激勵，帶動業績成長。

營運倒吃甘蔗的麗彤，擁有60萬穩固的會員基礎，透過大數據精準行銷，結合活動與電商銷售優勢，與去年下半年DV皮膚管理中心增加新門市開幕，推升1-11月合併營收16.4億元，隨著美容服務營運恢復正常，第四季產業旺季效益持續，預估全年合併營收正向發展。

麗彤目前有9間DV皮膚管理中心，未來將進駐新竹美容服務市場，並持續擴大高雄據點的營運規模，挾熱銷保健品的產品實力，規劃多元佈局異業市場的開拓，並將美容服務擴展到高端市場，公司將透過新品與產品售價調整，以期優化產品組合，提升毛利率表現，全年營運穩健發展可期。