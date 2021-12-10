瓦城（2729）11月份營收3.6億元、年減2.93%，前11月累計營收38.11億元、年減9.15％。展望後市時序進入年底聚餐旺季，瓦城陸續推出尾牙春酒套餐與季節新菜，搭配振興券優惠、歲末感恩回饋等多元行銷活動加成，滿足強勁的內需消費力道，全力衝刺第四季業績。

本土疫情趨緩，瓦城趁勢積極展店，迎接聖誕節、年底跨年及聚餐需求，瓦城泰統集團全力衝刺2021年最後一個月，繼10月底開出「時時香」新店後，預計分別於新竹、高雄再開出兩家「大心」及一家「時時香」，可望為年末成長動能大添柴火，力拼第四季業績持續上升走勢。

因國際疫情緊張、台灣邊境持續管制中，不少民眾選擇到餐廳與家人朋友歡慶年末時光。瓦城泰統集團旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」及「時時香」四品牌，於日前推出「尾牙春酒饗宴」優惠專案，以美味穩定的菜色品質、分店遍佈全台與10人即可開桌等優勢深獲顧客青睞，今年更祭出月月抽十萬、再抽PHILIPS家電，獎項總價近百萬的加碼好康，目前各分店訂席與尾牙春酒套餐預訂踴躍，可望於今年的尾牙春酒商戰中，取得出色成績。

為感謝顧客長久以來的支持，瓦城團也將於12月15日推出「周間桌桌送甜點」及「啤酒買一送一」優惠 ，其中「瓦城」及「非常泰」更研發全新限定的創意甜品《泰式舒芙蕾》，抓緊今年最熱餐飲旺季及聚餐商機，持續展現優異營運管理能力及研發創意，樂觀看待第四季營收、獲利表現的豐收可期。