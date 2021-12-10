六福(2705)旅遊集團受惠國內疫情趨緩及五倍券上路激勵，配合節慶商機、餐飲內用恢復、轉作防疫旅館挹注，4大因素帶動2021年11月合併營收雙位數「雙升」達1.68億元、回升至近13月高點。隨著年底旺季到來，集團看好相關需求可望持續挹注營運動能。

六福公布2021年11月自結合併營收1.68億元，較10月1.38億元成長達21.35％、較去年同期1.33億元成長達26.29％，創近13月高點。累計前11月合併營收10.51億元，較去年同期14.6億元減少27.96％、為近26年同期低點，但衰退幅度較前10月33.4％收斂。

新冠肺炎疫情使台灣邊境管制持續，觀光業者僅能搶攻國旅市場。六福村主題遊樂園按往例推出全台最大萬聖節活動「墓碑鎮」慶典，受惠國內疫情趨穩，全檔期吸引20萬人次入園，關西六福莊住房亦維持暢旺、周末近乎滿房。

而疫情趨穩使餐飲內用禁令逐步鬆綁，台北六福萬怡酒店自助餐廳全面恢復內用，並祭出粵菜港點平日吃到飽等活動，訂位電話不斷帶動餐飲業務回溫。而全館客房轉作防疫旅館，受惠今年返台旅客增加帶動需求，亦為原先營運最艱辛的住房業務挹注強心針。

六福11月營收受惠六福村節慶活動效益、六福莊需求續旺，以及六福萬怡餐飲業務回升、防疫旅館挹注住房業務等4因素拉抬，展望12月，由於大量旅遊需求預算轉向國內，六福村再推主打歐洲童話世界的「童話耶誕」慶典持續吸客，而關西六福莊訂房率已逾8成。

而六福萬怡的敘日自助餐廳續祭「生猛海鮮季」新主題活動，民眾訂位持續踴躍，宴會廳亦受惠公司尾牙、年底企業活動挹注，旺日訂席達8成。而明年春節假期長達9天，大量海外民眾陸續返台，大量需求亦帶動轉作防疫旅館的六福萬怡住房業務表現飆升。

由於六福萬怡明年除夕夜的餐廳及宴會廳定位已達約8成，六福看好明年除夕圍爐商機，提前規畫冷凍及常溫年菜，一舉推出多達13種年菜組合及單品料理搶攻商機，讓大小家庭可自由搭配選擇，輕鬆在家享用五星美味，可望持續挹注六福營運後市動能。

展望後市，隨著各國陸續開放邊境、強調與病毒共存成為全球趨勢，六福認為台灣若持續嚴格邊境管制，恐將逐步喪失與國際接軌條件。而國際觀光客並非一開放邊境便會湧入，必須由政府與產業多次合作交流、統一制定行銷策略才能奏效。

六福認為，在各國政府逐步開放邊境、強化國際競爭力之際，應超前部署、明訂邊境開放時程計畫、提升國內經濟競爭力，產業才能攜手進行推動國際觀光的長期規畫，確保台灣做好疫後觀光復甦的萬全準備，希望2023～2024年能恢復過往商務觀光榮景。