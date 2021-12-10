5G時代正式點燃O-RAN(OPEN RAN)新商機，宏達電(2498)也在今年4月開始與高雄市政府合作，打造台灣首座結合5G獨立組網專網以及邊緣雲VR場域，並開放給民眾使用，今(10)日也大秀成果，於「亞灣創新x新創大南方活動」中展示最新5G AIoT應用服務成果，包含5G專網及行動專網、5G智慧監測、5G智慧巡檢以及5G遙控載具等多種商業應用，展現宏達電在5G的多面向能量。

5G儘管初期從消費市場開始，但其更大的運用、商機卻是企業用，企業專網就是其中重要的一環，期必須兼顧資安、個別需求等，企業想要充分運用5G的高傳輸、低延遲及廣連結等特性，關鍵即在於如何架設符合需要的企業專網。宏達電的「5G O-RAN專網」是透過領先業界的5G獨立組網(SA)網路技術。亞太區總經理黃昭穎今日受訪時表示，宏達電的針對企業設計的「5G O-RAN專網」建置非常方便，工程師只需要30分鐘就可以完成作業，順利發射5G訊號供使用，且僅一個行李箱大小、重量約40公斤，可說是非常簡便。目前已經和高雄市政府，瞄準新創、內容開發、廠商等業者，只要對5G網路有需求的都可以使用，下一步宏達電會和配合高雄市政府，瞄準在地從事轉型的企業，高雄明年一定會有案子落成。

相較於4G時代的不同，5G O-RAN就是一個對產業造成中心化炸裂重組的關鍵，產業大餅不再被傳統電信設備業者(例如愛立信、諾基亞)等把持，且得被迫接受「貴鬆鬆」的價格，而是將商機放到小型網通業者，甚至是非網通業者，宏達電就是一個顯著的例子，且因為在成本上也於營運商相對友善，故在買賣雙方都有利的前提上，5G O-RAN爆發力相當被市場所期待。

O-RAN主要是提供大小型基站通用的基礎軟體架構，建立橫跨4G與5G的多重連線，且配置小型基站，目的在降低資本支出，透過軟體調整因應各種行動通訊服務，將系統放在雲端上。以全球案例來說，樂天電信就是全球第一個O-RAN的行動寬頻網路營運商，樂天建置的5G專網，初期先降低硬體設備採購成本30%，最終更希望維護成本可降低70%，其合作業者也有多家台廠入列，包括廣達(2382)、智邦(2345)、中磊(5388)、立端(6245)、台揚(2314)，以及瑞祺電通(6416)等，這是以往4G時代所看不到的，也因如此，5G O-RAN也成了產業新藍海，打破傳統通訊產業結構，人人都想分一杯羹。

宏達電「5G O-RAN專網」是從今年甫起步，黃昭穎表示，明年開始有專案服務到客戶端，宏達電的優勢在於軟硬體整合，5G專網Data傳輸尤其重要，宏達電在XR上累積相當豐富的傳輸經驗。

談到售價的敏感問題，黃昭穎表示，售價部分主要來是要看企業需求，這是一個高度客製化的產品，為企業需求量身訂做，好比針對廠區自駕車，宏達電在設計上就會保證頻寬，可以調整到對方需要參數。現階段所有的細節價格都研擬階段，但可以確定的是至少300萬元起跳，但他強調，價錢部分，是必須和未來釋出的5G公網比較，5G公網本來成本就高。

國外市場部分，宏達電也一直在努力中，目前設備都已經拉到美國，目前已經有美國業者在合作驗證，目前僅於初期，黃昭穎強調，這是一個極高度客製化的產品，一般SI企業每年都會有需求，宏達電會去支持，維運費用還在研擬中，但初期貢獻仍不明顯。

此外，宏達電5G專網日前通過經濟部工業局與國際開放架構組織Telecom Infra Project(TIP)合作成立的「5G開放網路驗測平台」實戰驗測，可與國際接軌提供互通運作的高效穩定的軟硬體設備和平台，打造Open RAN開放架構5G應用商機，為產業帶來無限能量。