宏達電(2498)搭上元宇宙旋風，主打是通往元宇宙的敲門磚，VR眼鏡VIVE FLOW已經自11月正式上市開賣，亞太區總經理黃昭穎先前就看好，其有機會挑戰宏達電有史以來銷售最佳的VR產品，今他受訪時也說，目前台灣是銷售最好的市場，其他國家多少有受到塞港影響，但預期在第四季傳統歐美電子消費旺季帶動之下，會有不錯的表現。

宏達電VIVE FLOW主打是通往元宇宙的敲門磚，亞太區總經理黃昭穎今(10)日表示，VIVE FLOW從10月底開始有一點小量的貨品出去，且已經在11月全球陸續出貨，台灣是全球首發市場，其他國家則多多少少有受到貨櫃海運塞港問題，目前銷售以台灣市場表現最好，預期在第四季傳統歐美電子消費旺季帶動之下，將成為宏達電VIVE系列產品中，銷售表現最好的一款。

近期元宇宙題材發燙，也帶動宏達電股價一波飆漲，黃昭穎表示，受惠元宇宙話題，除硬體產品外，近期內容軟體表現也不錯，預期宏達電已投入5到6年的內容軟體平台有機會因此受到鼓舞。

元宇宙是目前最火熱的產業話題，而宏達電正是最早踏入此一領域的國內廠商，宏達電憑藉多年在軟硬體及平台的開發與經營經驗，最新推出價格親民及攜帶便利的VR沉浸式VR眼鏡VIVE Flow，能為用戶帶來超乎想像的新型態活動、創作形式及商業模式。宏達電VIVE FLOW 11月1日在台首發，搶搭上全球掀起的元宇宙旋風，預期本季到明年首季會在各國陸續推出。

研調機構TrendForce分析認為，由於目前虛擬世界內容的建構需投入長時間與高成本，若以營利角度為考量，多數廠商仍處於觀望階段。然而使用者生成內容多數並非以營利作為出發點，故此會成為有意投入虛擬市場業者較好的切入點，因此，可預期未來將使得元宇宙相關廠商更關注在架構平台、建設完善的生態模型，並且透過適合的開發工具和介面來降低創作門檻。

宏達電積極推動亞太區智慧城市的高雄市政府，今(10)日於「亞灣創新x新創大南方活動」中展示最新5G AIoT應用服務成果。「大南方大發展南臺灣發展計畫」，為國發會於109年度提出的國家發展策略中的關鍵篇章，其中的高雄亞洲新灣區將在結合數位科技的趨勢下，發展體感科技、物聯網、智慧城市等高科技產業，並將結合周邊高雄港整體開發，使亞洲新灣區成為南台灣重要科技產業發展聚落，促進地方繁榮與創造就業。而這次的高雄市政府所主辦的「亞灣創新x新創大南方活動」活動，正是宏達電展現多年在5G領域深耕成果的最佳舞台。