高雄又有一間麥當勞店面賣了！繼麥當勞鳳山鳳頂店2層樓透店，今年2月以1.29億元出售後，根據內政部實價登錄網最新揭露，位於鳥松區中正路上的麥當勞高雄鳥松店，也在今年2月房東換人當，由高雄在地建商「立崧建設」，以總價1.86億元高價入主，此筆房地交易創下鳥松區實價史上，最高總價成交紀錄；據實價資料顯示，此間透天店面樓高2層，屋齡23年，建物面積142.71坪，占地372.68坪，如以成交總價換算地價來看，每坪土地成交價約50萬元，亦為近8年來，鳥松區最高土地單價紀錄。

從肯德基大順二店、麥當勞鳳山鳳頂店，再加上這間麥當勞高雄鳥松店，已是高雄今年第三間知名連鎖速食店面，以超過上億元的身價被收購，台灣房屋集團統計今年至目前為止，成交總價超過億元以上的透天店面，累計交易20筆，總成交額已超過88億元，超越去年億級透店交易紀錄，而其中一半的交易，都是知名公司或連鎖品牌承租的店面。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮表示，高雄今年整體房市表現神來氣旺，商機逐漸復甦，房市價量看俏，這些帶有連鎖品牌租約的黃金透店，多具備成熟的生活機能與優渥的集客力，人流錢流都有一定水準，入主當房東，除了現成穩定收租獲利，另一也是看好未來改建發展，尤其因高雄精華區素地稀缺，投資人除了前往蛋白重劃區大坪數基地發展，一些地段優、占地廣、潛力佳，帶有地上物的標的，便成為建商獵物之一，除了自用，開發前期亦可收租兼養地，都讓這些店面更具身價。

台灣房屋仁武7+1工商加盟店店長黃明智表示，此間透店坐落於鳥松中正路上，近神農路與大埤路主要幹道，鄰近澄清湖風景區，人流車流旺盛、地段與商業條件俱佳，在地營業已有超過十年時間，目前仍營業中，此店面擁有80米超大面寬，地點顯眼，樓高2層室內空間寬闊且停車方便，加上目前租客是連鎖品牌多為長期合約收益穩定，以周邊租金行情推估，每月租金收益應在30萬上下，不過以成交總價1.86億來換算，投報率雖然偏低不到2%，但該地段優勢具有保值性，且未來增值性看好。