連鎖餐飲集團漢來美食(1268)受惠疫情趨緩及五倍券振興激勵內需消費回溫，2021年11月合併營收「雙升」至3.12億元、創近9月高點。隨著年終餐飲旺季到來，加上今年節慶適逢連假，配合春節、尾牙春酒等宴席需求接棒，集團看好業績可望一路旺到過年。

漢來美食公布2021年11月自結合併營收3.12億元，較10月2.84億元成長9.66％、較去年同期3.1億元成長0.65％，回升至近9月高點、改寫同期新高。累計前11月合併營收25.55億元，仍較去年同期31.02億元減少17.79％、續處近6年同期低點，但幅度持續收斂。漢來美食(1268)今（10）日公告11月營收，單月營收為3.12億元，月增9.66%、年增0.65%，單月創同期新高；累計前11月營收為25.51億元，年減17.79%，年度業績主要是第二、三季受疫情衝擊影響。

漢來美食表示，旗下各餐廳11月業績表現亮眼，除搭配百貨周年慶檔期規畫活動外，明年「虎運」年節外帶系列亦已推出。由於年終餐飲需求向來暢旺，加上今年聖誕節和跨年適逢連假，後續春節、尾牙春酒等宴席需求接棒，歲末年初餐飲業績可望一路熱到過年。

展望12月，漢來美食持續衝刺展店，位於高雄漢來飯店45樓的「焰」鐵板燒、牛排館及星光薈3家品牌餐廳將趕在跨年前以新裝重新亮相迎賓。同時，配合遠百開幕將順利插旗新竹市，「上菜」及「上海湯包」新店亦將在春節前開幕迎賓，挹注營運成長動能。

此外，針對年節前熱賣的年節禮盒和五星級現做年菜組盒，漢來美食今年加碼強化產品戰力，而因疫情大力開展的漢來電商宅美食，今年亦攜手量販超市通路推出冷凍年菜組合，讓全台消費者均能在家享用漢來美食的美味商品，積極搶攻可觀市場商機。

同時，漢來美食熱賣商品「來拌麵」第三款全新口味已進入生產階段，冷凍熟食方面則將增加「芋香豉汁排骨」、「黃金流沙包」和「松露奶油雞肉水管麵」3款新品上架銷售，亦可望為整體業績增添柴火。