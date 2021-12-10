連鎖餐飲集團豆府(2752)公布2021年11月自結合併營收1.9億元，雖較10月2.06億元新高減少8.02％、仍較去年同期1.65億元成長達14.97％，改寫歷史次高。累計前11月合併營收15.89億元，較去年同期16.31億元小減2.56％，仍創同期次高，衰退幅度持續收斂。

豆府表示，11月營收表現持續亮麗，除受惠振興五倍券效益、百貨周年慶第二波買氣顯現，集團祭出「辛奇大廚到你家」活動，亦有效帶動消費者來店用餐、拉抬門市營收。雖然前11月營收仍小幅下滑，但自5月遭逢三級警戒衝擊以來，整體營運已有明顯回溫。

此外，豆府亦持續將品牌熱門商品研發為冷凍及常溫商品，攜手通路持續拓展館外零售商機，其中涓豆腐明星產品「韓式蜂蜜醬味炸雞」冷凍包取得不錯銷售成績，上月甫推出的「韓國人蔘雞湯」適逢秋冬食補時節，單月締造銷售達5000包佳績。

展望12月，隨著聖誕消費與尾牙旺季到來，豆府集團推出13周年慶活動，預期可望有效帶動營收成長。旗下「銅盤」及「釜山宗家」亦推出多人聚餐折扣及加碼料理等優惠搶市，配合新產品「經典豆腐煲湯包」於通路上架販售，均可望挹注業績成長動能。