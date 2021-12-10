馬來西亞的頂級手套(Top Glove)公司於10日指出，新冠疫苗相繼問世，加上全球同業競爭激烈，短期內經營將備受挑戰，但中長期還是可以期待。

這家全球最大的醫療手套製造商，在9月至11月這3個月，淨利為1.85億馬幣，約0.44億美元，較一年前的23.6億馬幣相比，年減高達92%。同時，營收也下滑67%至15.8億馬幣。

頂級手套表示，全球陸續推出新冠疫苗後，平均售價以及市場需求已漸回落常態。因客戶對手套產品價有下調預期心理，故現在在追加訂單方面略顯保守。

同時，全球同業競爭激烈，在舊有的擴充產能以及新來的加入下，頂級手套預測目前這季的業績將會減少。不過，由於逐漸恢復出口美國，預計未來幾季度的銷售量缺口將可補齊。

2020年，美國海關因指控頂級手套有虐待其勞工嫌疑，故禁止手套產品進口美國。但經過長達數月的溝通協調並設法改善後，美國已於9月取消該項禁令。