根據Adobe出具的調查報告，這場大流行病扭轉了線上購物往往較便宜的既定印象，在年底假期購物季之前，美國的網購通膨創下歷史新高。

Adobe周四出具報告指出，11月線上購物價格較去年同期上漲3.5%，為連續第18個月上漲，並創下該公司自2014年開始追蹤這項指標以來的最大年漲幅，顯示電商世界也難逃通膨壓力升高。

該公司副總裁Patrick Brown在聲明中表示，供應鏈持續緊缺，以及消費者需求耐久不衰，為電商創下新高紀錄的通膨帶來支撐。

Adobe表示，其「數位價格指數」（Digital Price Index）涵蓋美國從寵物用品到非處方藥等超過1億種產品。受到節日購物檔期推出的折扣影響，11月線上價格較10月下滑2%。

此外，在Adobe所追蹤的18個品項當中，有11類商品的線上價格上漲，其中以服飾價格漲最多，較去年同期上漲17.3%。

Adobe表示，在疫情爆發之前，網路上的服飾價格常常是下跌的，在2015年至2019年期間，線上服飾價格平均每年下滑1.1%。

除了服飾之外，生活雜貨、體育用品、家居裝繕和鮮花的價格亦較去年同期大幅上漲，線上雜貨價格已經連漲了22個月。

網購價格大漲再度印證新冠疫情對經濟造成的影響，供應一直難以跟上飆高的需求，而人力、零組件、卡車司機和原材料的短缺則導致成本急升。現在供應鏈方面已經出現一線曙光，可能有助於緩解通膨壓力，但複雜的物流網路還需要時間才能復原。

雖然近幾周來美國的能源價格終於回落，但經濟學家預期周五公布的11月消費者物價指數（CPI）可能較去年同期上漲6.8%，不僅將超出10月份創下31年新高的年漲6.2%，並將創下自1982年5月以來新高。