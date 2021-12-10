台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨(2012)11月自結合併營收12.08億元，創歷史新高，月增約19%，較去年同期成長56.16%，並帶動前11月合併營收達107.53億元，為公司史上前11月營收首度突破百億元，較去年同期增加49.17%。

春雨公司表示，隨著產能增加、產品結構調整，對業績帶來正面助益，未來年度營收也將躋身百億元之列。

春雨表示，台灣春雨11月營收創歷史新高，主要在11月台灣內銷線材較去年同期增加約85%。大陸東莞營收連續3個月成長，且11月營收創近7個月新高。另印尼地區，疫情已獲控制，經濟活動回復正常，廠內員工疫苗兩劑施打率已超過99%，使印尼廠出貨量大增，11月營收為今年度次高。

展望後市，春雨看法正向。中國央行12月15日宣布下調存款準備率，實施貨幣寬鬆政策，加上中國房地產調控放緩，激勵鐵礦砂行情，重新站上每噸110美元，因宏觀因素利多，提振鋼市信心，市場需求前景的預期看好，大陸鋼市走勢可望獲得有利的支撐。長期來看，全球鋼價將呈現易漲難跌的趨勢，供給面因大陸碳中和因素，鋼材製造成本勢必上升；需求面，隨著塞港緩解、庫存消化後，各國基礎建設需求將回升，加上歐盟對大陸扣件課徵反傾銷稅，有利台灣扣件業者銷歐。