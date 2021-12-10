韓國男子天團Super Junior成員神童（申東熙）才在11月確診新冠肺炎，沒想到今（10）又爆出始源（崔始源）收到PCR檢測陽性通知，團體染疫人數加1，目前已接受居家隔離，年末行程恐全取消；經紀公司SM娛樂第一時間也證實，原定參加MAMA頒獎典禮因隔離無法出席。

根據韓媒《韓國日報》獨家報導指出，Super Junior成員始源因為工作關係，接受PCR檢測，但今日收到陽性通知，目前遵照防疫相關措施，已開始居家隔離；而始源最近才加入綜藝實境秀《我家的熊孩子》，拍攝也可能受影響，另外年末各個典禮恐難見到始源身影。

Super Junior經紀公司SM娛樂在始源確診消息曝光後，也發布聲明證實染疫一事，表示始源已在9月完整接種疫苗，但還是在近日接受PCR檢測發現染疫，也已終止所有行程且隔離中；另外，SM娛樂也補充，Super Junior全體成員和接觸的工作人員都立刻接受檢測，如有其他消息會再宣布。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。