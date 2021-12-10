尼加拉瓜與台斷交 朱立倫：強烈譴責背信忘義

尼加拉瓜宣布與中華民國斷交，國民黨主席朱立倫今表示，「我再一次的強烈的譴責尼加拉瓜，背信忘義！也對於對岸中共長期以來打壓我國國際的空間，表示強烈的遺憾。」

1218公投在即，朱立倫今前往基隆戰車掃街，媒體問及，對於尼加拉瓜議題上，國民黨很快的發表聲明，是否擔心說會被民進黨見縫插針、被貼上標籤？朱立倫表示，「我再一次的強烈的譴責尼加拉瓜，背信忘義！也對於對岸中共長期以來打壓我國國際的空間，表示強烈的遺憾。」

朱立倫說，中華民國主權國家，中華民國民主自由，這是國民黨一向堅持捍衛的，我們會永遠的捍衛中華民國、捍衛我們的民主自由。

朱立倫強調，對兩岸關係，我們還是堅持主張以對話代替對抗，要用善意的交流取代惡意的傷害，任何傷害兩岸人民情感的，只會造成兩岸關係的倒退。

他呼籲用善意的交流對話，取代惡意的對抗或者傷害，兩岸才能夠走向正循環，才能夠化解隔閡，這是我們所堅持的。

另外，對於明日將舉行國共海峽論壇，朱立倫表示，事實上他並沒有出席，事前就有說，會以錄影的方式表達祝賀，前天已經把賀詞錄製完成，昨天已給大會。

朱立倫表示，支持所有民間交流的平台，透過民間的交流、對話，對台灣人民最有利，對台生、台胞或者台商，在大陸工作的朋友，或在台灣的陸生、陸配等等，都能夠有正面的幫助，民間的交流不要因為任何原因而中斷，但是該堅持的政治立場，永遠堅持。