大陸外交部發言人汪文斌今天（10日）主持例行記者會。針對美國9至10日舉辦的「領導人民主峰會」，汪文斌表示，民主是全人類共同價值，不是推進地緣戰略的工具。美國為了維護自身霸權地位，將民主公器私用，打著民主旗號煽動分裂對抗，破壞以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，這是徹頭徹尾的反民主行徑。

汪文斌指出，實現民主要講平等而不能高人一等，要講法治而不能霸凌脅迫，要講團結而不能對立對抗，自封為民主燈塔的國家恰恰是民主病態盡顯、民主赤字高企的國家，對全球民主的最大威脅不是來自別的地方，恰恰來自那些打著民主旗號肆意干涉別國內政，任意施加單邊制裁，到處進行軍事干涉的國家。

汪文斌最後強調，事實早已證明，把一國的民主模式強加給世界根本行不通。美國試圖按照美式標準，把世界劃分為民主和非民主兩大陣營，公然挑動分裂和對抗，這種行徑只會給世界帶來更大的動蕩、災難，必然受到國際社會的強烈譴責和反對。