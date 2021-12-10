後疫情時代，路上人車漸多，意外事故發生的風險也增高，新安東京海上產險表示，該公司不斷推出創新商品及致力差異化服務，與臺灣土地銀行攜手合作網路投保汽機車、旅行綜合保險等專屬保障，民眾只要上土銀官網即可以投保新安東京海上產專屬汽機車險、旅綜險。

面對數位化浪潮，新安東京海上產險不斷為創新服務嵌入精進多元服務及豐沛商品研發，因此，今（2021）年度榮獲首屆數位金融獎「數位轉型典範」、「數位創新」兩大獎項肯定。此外，新安東京產近年啟動「傾聽客戶之聲 打造服務精進」專案，該公司表示，迄今已成功打造超過60項的服務精進機制及流程，提供客戶有溫度的心安服務，抱回保險業最高榮譽保險卓越獎「保戶服務專案企畫獎」，由於在多元商品、專業服務及優異數位能力等面向出色表現，使新安東京海上產險成為土銀官網獨家合作之產險公司。

新安東京海上產險於土銀官網銷售汽機車、旅行綜合保險等獨家防護專案，新安東京產險表示，只要簡單三步驟就可完成線上投保：「一會員註冊」於土銀網銀完成網路投保註冊會員、「二填寫資料 」選擇投保商品及填寫繳費資料、「三投保成功」待核保及土銀信用卡繳費成功後，保障就生效。

新安東京海上產進一步指出，透過土銀網路投保汽機車保險專案，提供強制汽車責任保險、第三人責任保險、超額責任保險、乘客體傷責任附加條款（機車乘客責任保險）及駕駛人傷害保險五大防護力，享有供第三人、駕駛人、乘客三方完整保障；旅行綜合保險專案則享有旅遊平安險、傷害醫療險、海外突發疾病醫療險、旅行綜合保險等多重保障，提供旅客充足的保障、分散旅程風險，讓國人每趟旅程只留下美好的回憶。