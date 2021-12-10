亞非農村發展組織(African-Asian Rural Development Organization，簡稱AARDO)於12月6日至9日舉行第73屆執行委員會及第20屆會員大會，我國由農委會陳駿季副主任委員率該會相關人員及外交部、駐印度代表處同仁以視訊或實體方式出席，在全體會員國支持下，獲選擔任執行委員及主體基金(Corpus Fund)管理委員，將持續對於AARDO運作及亞非地區農業與農村發展做出實質貢獻。

農委會表示，AARDO成立於1962年，總部設於印度新德里，會員涵蓋亞洲與非洲共31個國家，主要任務為針對農業及農村發展、小型企業成長、蔬菜栽培與種子生產、土地改革、農村婦女賦權、農業統計等議題，舉辦訓練與研習等相關活動，以加強會員國的農業合作及技術交流，是亞非地區非常重要的國際農業組織。此外，為確保組織永續發展及強化對亞非地區的影響力，AARDO特別於2019年成立300萬美元的主體基金，以穩定組織財務及擴大辦理相關業務與計畫，期能促進亞非地區農業與農村的永續發展。

我國於1968年加入AARDO，長期以來與秘書處及會員國密切合作，共同辦理相關活動，包括農業技術人員訓練計畫、派遣專家技術協助，以及邀請會員國部長與專家學者來臺考察等，並曾任1屆副主席及9任執行委員(1任3年)，深入參與組織運作與決策；本次執委會與會員大會期間，我國再度獲得全體會員國的支持與肯定，當選為執委國及主體基金管理委員，將有助於我國持續深化與AARDO的合作，協助亞非地區各國推動農業產業與農村發展的轉型升級。