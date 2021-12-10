日盛投信10日表示，市場持續降低對於Omicorn的擔憂，基本面穩定，美股仍有挑戰新高機會，樂觀氣氛延續至台股，大盤基本面穩定，殖利率高，國內11月出口訂單暢旺，主計處上修台灣今明年GDP，目前電子產業進入年底旺季，加上經濟逐漸解封，台股相對美股位置仍低，仍有落後補漲空間。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，台灣經濟基本面強勁，主計總處日前將2021年經濟成長率由5.88％上修至6.09％，創11年新高；2022 年經濟成長率則由3.69％上修至4.15％，國發會主委也表示，2022年的經濟成長率一定會超過4％，台商回台投資、境外資金匯回兩方案，2022、2023年大約還有5000至6000億元將持續投資，2022年投資動能無虞，可以支撐經濟成長力道。台股年底至隔年第一季為財報空窗期，明年展望樂觀公司將吸引市場資金脫穎而出，基本面共識高的產業有機會表態。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，隨著國際變數緩和，加以台灣企業獲利穩定、景氣對策燈號連九紅，景氣領先指標續呈上升，台股中長期多頭格局不變。產業方面，電子股可關注半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等類股。傳產方面，可關注金融、水泥、鋼鐵、紡織、電動腳踏車、汽車、貨櫃、高爾夫球頭等。