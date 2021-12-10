晶華國際酒店股份有限公司（2707）11月營收4.52億元、月增27.68％、年減5.92％，如不含達美樂股權移轉因素則年增6.25％）。晶華前11月累計營收43.85億元、年減9.66％）。

展望後市，繼雙11購物節推出超狂優惠折扣後，晶華酒店續搶「雙12」商機、推出餐飲及住房限時快閃優惠，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台推薦料理最低5折起，海陸套餐現折1212元！客房則推出9999元入住、贈送頂級香檳並升等大班行政樓層客房的「香檳王者假期」，還有每人2022元即可入住精緻客房的「元旦『晶』喜假期」等歲末最終超值折扣，預計將引發民眾搶購。因應即將到來的聖誕跨年節慶商機，晶華酒店也推出豐盛的「平安夜饗宴」以及匯集歐洲知名節慶糕點的「聖誕甜品市集」提供消費者選購，並在中庭打造了三層樓高的巨型聖誕樹，搭配精彩的聖誕Live演唱，為無法出國的顧客創造最有節慶氛圍的過節體驗。消費者亦可以選擇有頂級氣泡酒搭配101美景的「晶華饗樂品酒」專案，度過璀璨歡樂的五星跨年假期。受惠於疫情趨緩後的報復性消費與國旅大爆發，以上多元性的專案在市場上已在市場上引起相當大的迴響。

而在年菜外帶市場耕耘多年的台北晶華酒店，為了搶攻一年一度的圍爐商機，今年特別匯集日本岩手鮑魚、關東刺參、北海道宗谷元貝、中東花膠等四種珍稀食材端出「頂級鮑參盆菜」，搭配長年熱賣的「米其林粵式團圓宴」、「總鋪師手路菜台式圍爐宴」、「海派滬式吉祥宴」、「三燔日式鍋物宴」，以及集合18道開胃美饌的「前付小滿漢」、故宮晶華的「台粵式圍爐宴」、或是西式「美國爐烤肋眼牛肉」等料理，以豐儉由人的多樣化選擇，滿足不同顧客的需求。針對各大公司行號的尾牙春酒需求，晶華酒店亦推出內含業界最高額餐飲回饋金及百萬音響KTV設備的「年終歡唱+餐飲全額回饋」專案，搭配20人即可舉辦的「微型尾牙」、以及結合商務餐盒或五星餐檯到公司進行的「外燴尾牙」，目的即是要豐富各企業行號於平日舉辦部門尾牙春酒的選項，並將戰線一路拉長至過完農曆年後的春酒旺季。截至農曆春節之前，晶華宴會廳週五至週日檔期皆已經訂滿，平日則約為八成，業績達成率已有去年75％以上的水準，並且為集團年底前與明年第一季的業績，挹注良好的營運動能。