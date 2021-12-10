名人收藏家慧眼獨具、下手蒐羅「雙品牌」認證商品，是帶動「同業結盟」風潮的主因，日前在蘇富比香港秋拍上，潮流教父藤原浩釋出三只他在TIFFANY採購的百達翡麗和勞力士腕表，腕盤上皆印有「Tiffany & Co.」字樣，由於TIFFANY也有腕表商品，卻願意與百達翡麗、勞力士兩大競爭品牌攜手合作，有了雙品牌認證，更添珍貴稀有。

百達翡麗與TIFFANY的合作源自1851年，當時百達翡麗創辦人Antoine Norbert de Patek想在美國尋找合適的經銷商，結果與TIFFANY創辦人Charles Lewis Tiffany一拍即合。2008年，百達翡麗在TIFFANY紐約第五大道旗艦店內開設美國第一家專賣店，並推出一批印有「Tiffany & Co.」的百達翡麗表，成為拍賣會上表迷爭相高價競藏的熱門腕表。

LVMH集團少東兼TIFFANY副總裁Alexandre Arnaul搶先在IG曝光百達翡麗編號5711不鏽鋼TIFFANY藍面金鷹表。（擷自IG）

★百達翡麗 X TIFFANY

今年7月，百達翡麗（Patek Phillippe）編號5711/1A-014綠面金鷹（Nautilus）不鏽鋼腕表，在拍賣會上以41萬6000歐元（約台幣1400萬）落槌，一轉手就飆漲了14倍，表迷激動的情緒還未平復，如今LVMH集團少東兼TIFFANY副總裁Alexandre Arnaul搶先在IG宣布，即將推出一款編號5711不鏽鋼TIFFANY藍面金鷹表，是5711停產後的最後臨別秋波，不僅是稀有藍面，且是百達翡麗和TIFFANY雙品牌加持，搶到手後上拍賣場肯定又是數十倍翻漲的身價。

Alexandre Arnaul指出，這款TIFFANY藍面金鷹表是為慶祝百達翡麗與TIFFANY合作長達170年的友誼而特別打造，限量170只，Alexandre Arnaul並在IG特別標註：「我沒分配到任何表」，不過這句話並未阻止各界名人蜂湧而來在他IG留言私訊，連Marc Jaocbs也說：「這太瘋狂了」，恐怕這兩天接訂單已接到手軟，據悉訂價為5萬3000元美金（約150萬台幣）。