蕭煌奇驚喜現身，一秒逼哭新娘。（東森綜合台提供）

黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持東森《婚禮歌手》，因本集新郎熱愛唱歌，還自封「新竹蕭煌奇」，於是Lulu親邀約因一起主持音樂節目結下好交情的蕭煌奇，但電話一接通馬上被吐槽：「不要有事才打來！」其實，從未參加過婚禮演唱的蕭煌奇一開始先婉拒，但在Lulu打了一百多通電話的轟炸下才終於答應，婚禮當天還不忘開玩笑的對黃子佼抱怨這位徒弟，真實反應讓人覺得又可愛又好笑。

為讓新人有最難忘的回憶，黃子佼、Lulu決定聯手蕭煌奇誆騙他們，原敲定的婚禮歌手因故不克前來，只能由Lulu代勞，新人得知後臉色雖略顯失望，但也開心表示沒關係。文定宴正式開始後，黃子佼、Lulu先是獻上蕭煌奇特地錄製的祝賀影片，沒多久蕭煌奇從旁驚喜登場，新人一見到他本尊嚇傻，新娘看到新郎見偶像現身看傻的神情，竟突然淚崩說：「因為我看到我老公很開心眼神傻住，我覺得很好笑。」幸福滿溢的氣氛感動所有人。

蕭煌奇首次擔任婚禮歌手，為新人準備一小段義大利情歌〈O Sole mio〉，還說本想與Lulu合唱他與安心亞的〈咱結婚好嗎〉，但最後改歌單的原因是：「我怕Lulu的聲音會影響大家吃飯的情緒。」而他選擇〈好好先生〉作為第2首祝歌，是因為這是首代表幸福的歌，還開玩笑對新娘說：「以後他如果對你不好，你就打給佼哥。」而演唱到第2段副歌時，蕭煌奇邀新郎合唱，令新郎事後回想，直呼：「我可以炫耀一輩子耶！」

以上內容將於本周日（12日）晚10點在東森綜合32頻道播出，同時，每周日晚11點也會在LINE TV上架。