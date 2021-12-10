中研院P3實驗室爆發1名女研究人員確診，中研院今(10)日下午4點半由院長廖俊智召開記者會並宣布，針對確診個案如何感染、是否遵循基因體研究中心P3實驗室運作規範、內部管理等相關機制，本院已組成調查小組，盡全力找出問題癥結，並以嚴謹、公正、透明的方式處理。

廖俊智表示，針對本次確診事件，最新進度共有4大項：

1.昨日採檢86人，檢測結果皆為陰性，其餘仍在檢驗中。

2.關於院內足跡，11/23-12/6活動範圍以基因體研究中心大樓為主；12/7 09:00-11:30在學術活動中心1樓餐廳美食街，目前上述二處均已完成清消工作。關於院外足跡，已由指揮中心及地方政府說明。

3.對於未在受影響區域辦公的同仁，如需相關諮詢，可電洽中研院醫務室協助。如有疑慮，亦可依人事室公告原則採取居家辦公。

4.中研院已成立調查小組，成員包括本院三學組研究同仁代表、院外專家、P3實驗室專業人士、本院行政主管及政風單位，將於10天內向指揮中心提出報告。

廖俊智指出，P3實驗室在疫情影響期間，對台灣防疫工作發揮相當大的貢獻，感謝所有研究人員付出的辛勞。然而，若是藉由本次事件察覺工作流程有任何未盡完善之處，仍需檢討改善，以確保實驗室工作同仁安全。

廖俊智強調，已成立調查小組，盡全力找出問題癥結。目前調查方向包括從基因序列著手，配合指揮中心釐清事實。在行政管理方面，釐清相關機電設備責任歸屬。同時，將針對P3實驗室的教育訓練、工作流程，檢討有無疏失，未來該如何規畫更周全。

廖俊智指出，現階段關於染疫起因、實驗室運作狀況有許多說法，惟目前基因體中心主管及相關人員均在隔離當中，訊息流於片斷，尚未建立整體、確切的樣貌，本院尚無法完整回答所有問題，需待調查小組確認關鍵環節後，再向各界報告。造成社會大眾困擾及不便，本院感同身受，將以最高標準盡快釐清、全面檢討，以符合社會大眾的期待。

廖俊智說，為保障同仁安全，本院已於昨（9）日完成基因體研究中心全棟消毒作業，其他場域今（10）日均會清消完畢，後續亦將展開下水道採檢。

臺北市政府於今日分別於本院內外各設置一輛篩檢車，提供院內同仁及社區民眾進行檢測；北市環保局亦已協助本院，於今日起加強全院公共開放空間的清潔消毒。此外，院內所有室內公共活動場所今日起暫停開放，活動中心停止營運3天，內部店家亦於12月13日前暫時停業，加強清消。

本院所有對外開放之實體會議、活動均暫停或改以線上舉行。院內會議以10人以下為原則，並於備有隔板、符合社交距離、通風良好場所舉行。本院將持續配合指揮中心後續各項作業，視疫調及檢測結果滾動式調整。