港股在上漲一天後，周五隨即下挫，吐回周四漲幅。周五香港恆生指數在A股收市後跌幅擴大，收跌259.14點或1.07%，為23995.72點。國企股(H股)跌79.44點或0.92%，為8578.33點。

重量級權值股騰訊跌1.95%，阿里巴巴跌1.78%，美團跌1.62%。

醫藥股跌3.0%。方達控股跌7.5%，維業生物跌5.4%，泰格醫藥跌5.3%。

教育股下跌。新東方在線跌8.9%，思考樂教育跌7.9%，新東方跌2.5%。

中芯國際跌0.7%，報20.95港元。據外媒報導，美國政府擬阻止中芯國際購買美國的晶片製造工具。

美方同時也將商湯科技列入黑名單，禁止美企投資。商湯科技在港股IPO的計畫可能受阻。商湯在10日截止招股並定價，但考量到投資人、監管單位和市場意願，可能暫停或撤回IPO。商湯原定下周上市，為中國低調的人臉辨識技術大廠。