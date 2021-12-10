美容產業旺季、雙11效益推升，麗彤(6539)11月合併營收1.92億元，較10月大幅成長24％，並創單月歷史新高，前11月合併營收16.4億元，第4季為產業旺季效益持續，麗彤將力拚全年合併營收重返成長軌道。

麗彤11月合併營收1.92億元，創單月歷史新高，主要成長動能為第四季美容產業旺季，搭上電商雙十一購物慶，集團三大營運引擎，保健食品、美容保養品與醫美管理平台，受益線上活動激勵，月成長24％，且在本土疫情趨緩可控，線下DV皮膚管理中心皆正常營業下，帶動11月合併營收月增24％、年增1.58％雙成長。

雖今年面臨新冠肺炎本土疫情干擾，然麗彤憑藉產品競爭優勢，集團擁有60萬穩固的會員基礎，透過大數據精準行銷，結合活動與電商銷售優勢，與去年下半年DV皮膚管理中心增加新門市開幕，推升前11月合併營收16.4億元，隨著美容服務營運恢復正常，第四季產業旺季效益持續，力拚全年合併營收正向發展。