中國汽車工業協會10日公布，大陸11月汽車銷量為252.2萬輛，年減9.1％，但較上月增長8.1％，前11月銷量年增4.5％。

中汽協在月度記者會上表示，11月份新能源汽車產量45.7萬輛，月增15.1％，年增127.8％；銷量45萬輛，月增17.3％，年增121.1％。

前11月新能源汽車累計銷量299萬輛，年增166.8％，累計銷量滲透率提升至12.7％，高於前10月。

11月，大陸動力電池裝車量20.8GWh，年增96.2％，月增35.1％。其中三元電池共計裝車9.2GWh，年增57.7％，月增32.5％；磷酸鐵鋰電池共計裝車11.6GWh，年增145.3％，月增37.2％。

中國乘用車市場訊息聯席會8日公布，11月乘用車市場零售年減12.7％，月增長6％，零售走勢總體不強但稍有改善；其中新能源乘用車銷量年增逾1.2倍，月增近兩成。乘聯會預計2022年新能源乘用車滲透率應能突破20％。