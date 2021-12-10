全台百貨店王新光三越台中店無畏年中疫情休業多日衝擊，不僅周年慶衝出兩位數增長，全年在精品、家電雙位數成長以及3-4樓10日改裝開幕帶動新奢時尚消費增二成等帶動下，有望超越去年200億元，續穩全台百貨店王寶座。

新光三越台中店為全台百貨單店業績最高的店王，下半年斥資進行大規模改裝，調整高達300個櫃位，打造國際級新奢時尚聖地，提升奢華與時尚感，新光三越台中店表示，隨著疫情緩和，買氣大舉回籠，加上改裝效應發酵，今年全年業績可望突破200億元大關，較去年成長2％，再創新高。

新光三越台中店品牌實力堅強，館內擁有一線精品、化妝品、 女裝等超級大品牌，蟬連十年全台百貨單店業績王，動能除了中台灣強大消費力，還是在於品牌力力搏台北信義新天地，今年光是台中店內即有四成品牌專櫃業績為台灣百貨第一，除了LV專櫃為全台店王，化妝品有8家專櫃年營收破億元，除了精名品、化妝品外，其他還有餐飲、家用、女雜等均有全台專櫃王。

今年以來台中店改裝達300個櫃位，而隨著疫情緩和，下半年包括3樓與4樓進行10年來首度聯合改裝，網羅131個時尚品牌，其中有61個中部獨家專櫃，引進精品彩妝Hermes、頂級保養品牌Helena Rubinstein，同時抓住頂級餐飲消費趨勢，9月引進初魚鮨、11月橘色涮涮屋正式開幕，目前訂位熱門均需排到2022年3月，物販部分則強化輕珠寶、頂級香氛、時尚服飾品牌。

新光三越台中店表示，下半年調整300個櫃位，約是全館三分之一的品牌數，等同是一家小型百貨的規模，由於精品消費走向年輕化，這次改裝重點放在輕奢商品，可望吸引更多年輕族群，此外，近兩年因疫情無法出國，新光三越台中店精品業績大幅成長，今年全館客單價增加近10％，表現最佳業種為精品、家電、家用。