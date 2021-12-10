一艙難求的貨櫃海運市場，美西線每40呎櫃運價一舉站上7300美元大關，東南亞線每20呎櫃運價也突破1300美元關卡，雙雙在本周改寫歷史新高，帶動綜合運價指數SCFI同步寫新高！

據上海出口貨櫃運價指數SCFI最新一周報價，較上周上漲83.92點、達4810.98點，周漲幅1.7％，已連漲五周。

其中，美西線每40呎櫃上漲21美元、達7300美元，周漲幅0.19％；美東線每40呎櫃達10644美元，周漲21美元、漲幅0.19％。

歐洲線運價每20呎櫃7597美元，周漲10美元、漲幅0.1％；地中海線運價每20呎櫃達7314美元，周漲63美元，漲幅0.8％。

東南亞線新加坡航點每20呎櫃大漲102美元、達1368美元，漲幅8％，續創歷史新高。

今年第四季由於美國企業庫存水位仍處歷史低點，東南亞疫情緩和以及農曆年長假因素，亞洲工廠加緊復工生產出貨，市場運輸需求仍然熱絡，加上美國港口塞港、擁擠的鐵路網絡及缺乏卡車載運貨櫃等問題未解，預期海運市場淡季不淡，且將持續至明年，支撐運價探高，法人估，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）營收、獲利可望維持高檔。