富邦金控前11月稅後淨利1408.34億元、EPS12.21元雙雙續創歷史新高紀錄，續居金控每股獲利王寶座。此外，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累積前11月獲利也改寫歷史新猷！

富邦金控公布11月自結稅後淨利50.19億元，累計今年前11月稅後淨利1408.34億元，較去年同期成長75.22％，每股盈餘（EPS）達12.21元，續居金控每股獲利王寶座。

富邦金控累計前11月稅後淨利、每股獲利雙雙續創歷史新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前11月獲利皆再創下歷史新高！富邦金控11月底淨值約9240億元，普通股每股淨值70.17元。截至11月30日，富邦金控表示，該金控已取得日盛金控58.23％股權，富邦金於11月認列日盛金投資收益2.1億元。

富邦金控旗下子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累積前11月獲利分別是1007.28億元、稅後淨利69.06億元以及67.68億元，三子公司均再寫歷史新猷！